Jasmin Muharemović, sleteo je danas na beogradski aerodrom, a naša ekipa ga je uhvatila, te je otkrio kako se sada oseća pevačica Zorica Brunclik.

Zorica Brunclik trenutno se nalazi na kućnom oporavku nakon nedavne operacije.

- Ne znam kako je Zorica, voleo bih da čujem neku informaciju. Znam samo da je jako bolesna i da je loše. Voleo bih da se oporavi. Neke kolege kažu da je dobro, neke da nije, ali ja umem da prepoznam šta je dobro - rekao je Jasmin.

Pored komentarisanja Zoričinog zdravlja, Muharemović se osvrnuo i na druge estradne teme.

Stao u zaštitu Vesne Zmijanac

Stao je u odbranu koleginice Vesne Zmijanac, poručivši onima koji je savetuju da se povuče sa scene da svako treba da radi onako kako oseća.

- Vesna je super, treba da radi ono što ona misli da treba, a ne da sluša da je drugi savetuju. Ne treba da se povuče - poručio je Muharemović.

Što se tiče njegovog profesionalnog puta, naglasio je da se ne pronalazi u ulozi člana žirija u takmičenjima poput "Pinkovih zvezda" i da se polako povlači u "mirnije vode".

- Nije to za mene, ja sam sada za neke mirnije vode i povlačim se - rekao je pevač.

Osoim toga, pred našim kamerama progovorio pevač Jasmin Muharemović nije krio da je Mariji Šerifović zamerio kada je izjavila da je svojoj majci Verici zabranila da se bavi muzikom budući da je ušla u ozbiljne godine.

