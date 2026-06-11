Poznati reper Stefan Đurić Rasta, koji godinama unazad važi za jednog od najpopularnijih izvođača na muzičkoj sceni, šokirao je javnost svojim novim izgledom, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu otkako je objavio nove fotografije i snimke sa odmora na Malti.

Iako je do sada bio prepoznatljiv po svojim karakterističnim rimama, ali i veoma ekstravagantnom stilu koji su neizostavno činili dugi dredovi i široka odeća, Rasta je odlučio da okrene novi list i potpuno promeni sve po čemu ga je javnost znala.

Od čuvenih dredova po kojima je poznat otkako se pojavio na estradnom nebu više nema ni traga, te sada neguje drugačiji imidž i opušteniji izgled uz „bradu od tri dana“.

Iako su pratioci primetili da mu je osim drastične promene, ostao i mali višak kilograma u predelu stomaka, mnogi su komentarisali da je reper znatno smršao u poređenju sa tim kako je izgledao pre nekoliko godina, te da mu rad na liniji odlično ide.

"Prošla bih pored njega bez pomislim da je to on", "Isti moj komšija što pije pivo ispred lokalne radnje", "Ovako se zapusti samo čovek koji ima dobru i lepu ženu", bili su samo neki od komentara.

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