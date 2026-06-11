Glumac Pavle Mensur i voditeljka Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturna, pre tri godine vodili su rat na društvenim mrežama.

Tada se glumac redovno oglašavao, te tvrdio da ga je ona navodno "uhodila" i "proganjala".

Ipak, iz svega toga i voditeljka je dala svoju stranu priče.

- Koliko neopterećen nečijom "nebitnom i nedovršenom" pojavom moraš biti da, kad god te ta spomene, tvoj mali, fragilni ego mora da deluje i da se brani, iako je nenapadnut. Poražavajuće patetično da neko čiji su roditelji učesnici rijalitija može dodatno da se estradizuje. Sjajan si, najlepši i najbolji, iskreno ti želim da pronađeš mir i oslobodiš se pritiska tuđeg mišljenja, naročito neke osobe čije ime ne znaš, a obavezno ti stigne alert čim te spomene, influenserke, pevačice, voditeljke u pokušaju. Sve najbolje, hajde da širimo ljubav... - istakla je Jelena na Instagramu, da bi Pavle objavio njen tvit od pre nekoliko godina, u kojem piše koliko je Mensur "radi".

- Pavle Mensur ima nešto što mene toliko radi da svaki put plačem kad igra predstavu i imam jaku potrebu da ga zagrlim. Otkriću šta je, samo da vidim sa intuicijom - pisala je ona tada.

- Kao što možete videti na ovom primeru, naša Kontrakulturna (više Kontradiktorna) je spremna da kaže bilo šta i da pomene bilo koga, samo da bi se o njoj na bilo koji način pričalo, čak i kada sama zaboravi kakve stavove propagira... Na zapadu ništa novo - naveo je on potom, između ostalog, te joj u odvojenom storiju napisao:

- Ne uzimaj mi ime u je***a usta!

"Pavle ima poremećaj"

Takođe, Kontrakulturna je tada napisala da sumnja da glumac ima narcisoidni poremećaj ličnosti, kao i da mrzi sve žene, te da je ljut jer nisu imali aferu.

- Nikada sa pomenutim dečkom nisam imala nikakvu aferu, pa je verovatno zbog toga kivan i ljut, ne samo na mene, već i na sve žene, pošto njegove izjave o meni kipte od mizoginije. Ne bih želela da postavljam dijagnoze drugima, ali ova opsesija sopstvenom bitnošću i postavljanje sebe u odnosu na druge kao centar sveta mi liči na narcisoidni poremećaj ličnosti, o kojem sam inače i pisala u jednom od mojih izdanja - napisala je Kontrakulturna tada.

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