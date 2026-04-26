Pevač Rade Lacković ispričao je potresnu priču o sestri koja je preminula na rođenju, a potom sahranjena u dvorištu njihove kuće.



Devedesetih i dvehiljaditih godina izgradio uspešnu muzičku karijeru, retko govori o svom privatnom životu.

Naime, pevač koji je ćerki i sinu dao hotel je otkrio da je njegova sestra preminula odmah po rođenju, a da zbog tadašnjih običaja nije sahranjena na groblju, već na porodičnom placu.

- Nije bila krštena, a tako se to u to vreme radilo. Znači, tek po rođenju je umrla, niti je krštena niti je mogla dostojanstveno da se sahrani. Majka i otac su mi objasnili gde je tačno sahranjena, i kad odem kod mojih, pogledam to mesto - objasnio je Lacković.

"Ona je anđeo čuvar"

Dodatno je pojasnio da se mesto gde počiva njegova sestra nalazi u blizini šume i bašte, na imanju njegove porodice.

- Tamo gore, da ne kažem u šumi, kad pođemo u baštu.. Ali tu je - rekao je pevač, koji je priznao da često zastane na tom mestu i da oseća snažnu povezanost sa svojim najmilijima koji više nisu među živima.

- Stanem često. Po našem hrišćanskom verovanju, ona je anđeo i znam da je tu oko nas. Nikad nisam doživljavao prazninu, prosto osećam da su oni uz mene, bilo da sam kod kuće ili daleko, čak i kad sam otišao za Nemačku - govorio je Lacković u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Podsetimo, Radetovi hitovi slušali su se od Amerike do Australije, a s obzirom na to da je najčešće nastupao po kafanama, često je prisustvovao neprijatnim i vrlo opasnim situacijama.

