Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su 17 kilograma kokaina i uhapsili N. S. (1985) i D. P. (1995) iz Smedereva i L. S. (1991) sa područja Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Novosadska kriminalistička policija pronašla je i zaplenila kokain na području Mladenovca, u kamionu, pored kojeg su zatečeni osumnjičeni.

Svoj trojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

BONUS VIDEO: