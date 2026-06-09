Prvi unuk folk zvezde Svetlana Ceca Ražnatović, mali Željko Ražnatović, slavi svoj šesti rođendan u veselom i porodičnom ambijentu. Njegovi roditelji, Veljko Ražnatović i Bogdana Ražnatović, potrudili su se da svom nasledniku prirede nezaboravan dan ispunjen zabavom, smehom i brojnim iznenađenjima.

Rođendanska proslava organizovana je u dvorištu porodične kuće u Titel, koje je za ovu priliku pretvoreno u pravo malo carstvo za decu. Najmlađi gosti imali su priliku da uživaju u velikom toboganu, koji je bio jedna od glavnih atrakcija i mesto na kojem su mališani provodili najviše vremena.

Osmesi i dečja graja čuli su se tokom čitavog dana, a atmosfera je bila ispunjena radošću i pozitivnom energijom.

Posebno oduševljenje među gostima izazvao je mađioničar, koji je svojim trikovima privukao pažnju dece, ali i odraslih. Tokom nastupa nizali su se zanimljivi magični momenti, a mali slavljenik i njegovi drugari sa velikim uzbuđenjem pratili su svaki potez. Program je bio pažljivo osmišljen kako bi svi prisutni uživali i poneli najlepše uspomene sa proslave.

Pored zabavnog sadržaja, domaćini su pripremili i bogatu trpezu sa raznovrsnim specijalitetima. Na stolovima su se našli brojni slani i slatki zalogaji, osvežavajuća pića. Sve je bilo dekorisano u svečanom duhu, prilagođeno dečjoj proslavi i vedroj atmosferi.

Porodica i prijatelji okupili su se kako bi zajedno obeležili ovaj važan dan, a slavlje je proteklo u znaku ljubavi, zajedništva i porodične sreće. Šesti rođendan malog Željka tako je postao događaj za pamćenje, ispunjen iskrenom radošću, smehom i trenucima koje će njegovi najbliži dugo pamtiti.

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