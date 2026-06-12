Dovoljan je jedan dodir kragne ili majice nakon šminkanja i na tkanini ostaje trag koji deluje gotovo nemoguće ukloniti bez pranja ili hemijskog čišćenja.

Ipak, postoji jednostavno rešenje koje mnoge žene već imaju u kupatilu. Reč je o micelarnoj vodi, proizvodu namenjenom uklanjanju šminke sa lica, koji se pokazao veoma efikasnim i kada je potrebno očistiti tragove kozmetike sa odeće.

Zašto micelarna voda uklanja mrlje od pudera?

Tajna se krije u njenom sastavu. Micelarna voda sadrži micele – mikroskopske čestice koje privlače masnoću, pigmente i nečistoće. Upravo zbog toga uspešno razgrađuje sastojke pudera i izvlači ih iz vlakana tkanine.

Za razliku od agresivnih sredstava za skidanje fleka, micelarna voda ne sadrži jake hemikalije koje mogu da izblede materijal ili ostave tragove na osetljivim tkaninama.

Kako pravilno ukloniti mrlju?

Najveća greška koju ljudi prave jeste snažno trljanje tkanine. Time se pigment još dublje utiskuje u vlakna, pa mrlja postaje upornija.

Da biste uspešno uklonili trag pudera, potrebno je:

Uzeti pamučni tufer ili štapić za uši.

Navlažiti ga micelarnom vodom bez ulja.

Ispod mrlje postaviti papirni ubrus ili čistu krpu.

Nežno tapkati fleku od ivice ka sredini.

Po potrebi ponoviti postupak nekoliko puta sa čistim tuferom.

U većini slučajeva mrlja nestaje nakon dva ili tri ponavljanja. Nakon toga dovoljno je ostaviti tkaninu da se prirodno osuši.

Koja micelarna voda je najbolji izbor?

Gotovo svaka klasična micelarna voda može poslužiti za ovaj trik. Važno je samo da ne sadrži dodatna ulja.

Dvofazne formule i proizvodi sa uljnom bazom mogu ostaviti masne tragove na odeći, zbog čega nisu najbolji izbor za čišćenje tkanina.

Nije korisna samo za puder

Osim tragova pudera, micelarna voda može pomoći i kod uklanjanja korektora, hajlajtera, rumenila, pa čak i tragova karmina. Najbolje rezultate daje kada se mrlja tretira odmah nakon nastanka, pre nego što pigment prodre duboko u vlakna.

Zbog svoje nežne formule pogodna je i za osetljive materijale poput vune, kašmira i finijih sintetičkih tkanina.

Kada sledeći put primetite trag šminke na omiljenoj košulji ili majici, nema potrebe za panikom. Nekoliko kapi micelarne vode i malo strpljenja često su dovoljni da odeća ponovo izgleda kao nova.