Savet Evropske unije još 26. januara odobrio je plan kojim se predviđa potpuna zabrana isporuke ruskog LNG-a od 1. januara 2027. godine. Istovremeno, zabranjuje se i uvoz gasa putem gasovoda od 30. septembra iste godine, dok svi kratkoročni ugovori za isporuku gasovodnog gasa moraju biti okončani najkasnije do 17. juna 2026. godine.

Iako Brisel insistira na energetskoj nezavisnosti od Rusije, podaci pokazuju da je Moskva i dalje jedan od ključnih snabdevača evropskog tržišta. Prema procenama ruskih medija, Rusija je tokom 2025. godine zauzimala drugo mesto, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, po vrednosti izvoza tečnog prirodnog gasa u Evropu, sa udelom od 16,1 odsto.

Ukupne isporuke ruskog gasa u Evropu tokom prošle godine dostigle su 38 milijardi kubnih metara, a više od polovine, odnosno preko 20 milijardi kubnih metara, odnosilo se upravo na tečni prirodni gas. Ovi podaci pokazuju koliko će evropsko tržište teško potpuno zatvoriti vrata ruskim energentima bez ozbiljnih posledica po cene i stabilnost snabdevanja.

Putin ima spreman odgovor

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je poručio da Moskva već razmatra odgovor na ovakav potez Evropske unije. Kako je naveo, ukoliko Brisel definitivno odluči da potpuno odustane od ruskog gasa, Rusija bi mogla da ubrza povlačenje sa evropskog tržišta i preusmeri isporuke ka drugim kupcima, pre svega u Aziji.

