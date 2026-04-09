Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, pojavio se na snimanju muzičkog takmičenja "Hajp zvezde", gde će se naći u ulozi počasnog člana žirija.

Pojavom je iznenadio sve prisutne, s obzirom na to da se pojavio sa kratkom crnom frizurom, iako je godinama prepoznatljiv po platinasto plavoj boji kose.

- Ovo je namesna frizura za ovaj stajling, sledeći put će ponovo biti neka druga. Ne volim neke neprirodne boje, ali crno, plavo, braon, to mi se dopada - započeo je Boki, koji je potom otkrio da se čuo sa Jelenom Karleušom povodom godišnjice smrti njene majke Divne.

- Čuo sam se sa Jelenom, objavio sam i fotografiju sa Divnom tog dana. Jako dobro pamtim taj dan. Jelena još to nije prebolela, to nije bila veza samo majke i ćerke. Njih dve su bile povezane na mnogo većem nivou - priznao je Jovanovski.

- Nikoga nemam u Dubaiju, nikada nisam bio tamo, niti imam bilo kakve veze sa tim gradom. Strašno je sve što se dešava i suzdržavam se da komentarišem tako ozbiljne teme, jedino što mogu da poželim, to je mir celom svetu - govorio je Boki o situaciji u Emiratima.

Nakon što je isptičao kako je dogovarao gostovanje u svojoj emisiji sa Natašom Bekvalac, priznao je da je na kraju ostao bez odgovora, pa joj se javno obratio sa zahtevom da joj odgovori na poruku, što se nažalost nije desilo. Potom se osvrnuo i na veridbu Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta.

- Kakva veridba, ko zna šta je to. Ne verujem u to. Da li je to trenutak novog ludila između njih ili šta je, ne znam. Daj Bože da je to. Njih dvoje su oboje dobri, ali zajedno ubitačna kombinacija. Bizarno mi je i način na koji ju je verio. Rekla mi je da je operisan i da ga je otpratila u bolnicu. Nadam se da je sve prošlo kako treba i da će biti sve u redu - govorio je Jovanovski.

- Ana i ja pripremamo duet, pesma će biti kombinacija brže i balade, baš ludilo. Nadam se da će to biti zajednički povratak na scenu. Planiram i veliki solistički koncert, o svemu ću govoriti uskoro - zaključio je Boki pred našim kamerama.

