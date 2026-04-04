Vojislav Zorić, poznatiji kao Voicelove, bio je gost redakcije Alo!, gde je u potpuno iskrenoj ispovesti ogolio dušu i otkrio detalje iz svog privatnog i profesionalnog života koji su do sada bili strogo čuvana tajna.

Iako godinama gradi uspešnu karijeru na Floridi kao pevač, DJ i producent, Vojislav ekskluzivno najavljuje povratak na velika vrata projektom "Polje kadifa". Za naš portal priznao je da je za Teu Tairović posebno vezan, jer mu je upravo ona pružila prvu pravu priliku.

- Tea je prva koja je meni dala mikrofon da pevam. Sedeli smo ispred lokala gde je nastupala te noći, razgovarali smo i ja sam joj otkrio neke svoje planove kao i da bih voleo da budem pevač, Tea je samo rekla hajde, ustala je sa obezbeđenjem, odvela me iza bine, dala mikrofon i ja sam izašao na scenu i zapevao, nikada to Tei neću zaboraviti - bio je iskren pevač.

Međutim, pored podrške na sceni, Tea mu je dala i životni savet koji i danas primenjuje, a koji je dobio nakon neprijatne scene u Majamiju.

- Imali smo jednu situaciju gde su nas uhodili ljudi po Majamiju. Bili smo u nekom restoranu, nešto smo večerali, bila je grupa nekih ljudi iz Makedonije koji su došli, ako bili su mnogo napadni. Tea je bila tako odmerena, zamolila ih je da sačekaju da večera. Ja sam je pitao: "Kako ti to tako lagano sve", onda mi je rekla "Vojo, jedan ću ti dati savet, kad izađeš iz kuće, zaključaš vrata, ti od tada radiš i na poslu si". Nekako mi je to dalo i snagu, volju i motivaciju da generalno sebe prezentujem gde god sam u najboljem moguće svetlu - prisetio se Vojislav. ,

Pored Tee, javnosti je dobro poznato njegovo prijateljstvo i saradnja sa Darom Bubamarom, za koju kaže da su se "poklopili" na prvi pogled.

- Dara je njena energija, nešto što niko nema kod nas na estradi. Jedna čista, lepa, dobra energija. Desilo se to da je Dara došla kod mene na turneju. Ja sam planski, kada je ona došla, ponudio njoj pesmu "Bye Bye", tako je krenuo ceo koncept, i ja sam rekao, hajde radimo album. Pošto smo se vozili do sledećeg mesta, stalno smo bili ona i ja u kolima zajedno, tako sam joj puštao pesme koje sam radio, i tako je nastao album. Što se tiče nastupa, od svih mi je Dara bila najlaganija, nikakve zahteve ona nije imala - bio je iskren Vojislav, sa druge strane saradnju sa Milicom Pavlović opisuje kao vrhunski profesionalizam sa jasnim standardima:

- Milica Pavlović je bila zahtevna, kod nje smo znali šta ona hoće, šta ona očekuje. Njoj je bitan zvuk, njoj je bitan kvalitet. Taj nastup je bio jako dobar, s obzirom da je bilo jako puno NBA igrača u publici i atmosfera je bila na vrhuncu. Ja sam tu uglavnom radio marketing jer sam tek ulazio u tu priču da radim koncerte u Majamiju - otkrio je producent.

Iako je danas iskusan u poslu, Vojislav ne krije da je početak bio prilično stresan.

- Nataša mi je bio prvi koncert koji sam radio i to je za mene bilo malo traumatično iskustvo s obzirom da nisam znao gde se nalazim ali sam se trudio da bude sve savršeno, ali Nataša kada se pojavila sa njenom energijom, to je tako sve i bilo. Nataša je takođe neko ko voli da sve bude kako treba, njen bend je bio fenomenalan toga se isto sećam - otrio je Zorić.

Među brojnim saradnjama sa zvezdama poput Sandre Afrike, Đanija, Barbare Bobak i Darka Lazića, posebno se izdvojio susret sa NBA legendom Nikolom Jokićem.

- To je bilo prošle godine, samo su mi u jednom trenutku javili, da dođem ranije, jer dolazi Jokić, tu su mu braća, tu mu je žena bila. Oni su zakupili ceo svoj deo, izđuskali su se, a taj video gde ja pevam "Otkad sam se rodio", a Nikola Jokić đuska je bio ludilo. Tu noć sam puštao i pevao sve vojvođanske stare pesme i on je momak stvarno najveseliji lik ikada - prisetio se pevač situacije koja je zapalila društvene mreže.

Kada je u pitanju novac, pevač se kroz smeh prisetio i svog prvog "američkog" bakšiša.

- Boba mi je dao 100 dolara. Prvi moj američki bakšiš je bio od Bobe. Hvala, Bobo! Trebao sam da uramim tih sto dolara od Bobe! - rekao je Vojislav kroz smeh, priznajući da je Brenu i Bobu video svega par puta u Majamiju iako tamo imaju nekretninu.

"Gledao sam Zadrugu sa Ljubom Aličićem u Majamiju"

Govoreći o pevačima sa kojima je sarađivao, jedna od najzabavnijih anegdota iz Vojislavovog života na Floridi vezana je za legendarnog Ljubu Aličića.

- Vozio sam ga sa nastupa i Ljuba mi je samo u jednom trenutku rekao: "Kad izađemo iz ove gužve stisni gas, počela mi je Zadruga". Meni je to bila jedna veoma zabavna i smešna situacija. Došli smo u kuću, i u jednom trenutku ja se nalazim sa Ljubom Aličićem i gledam Zadrugu - prisetio se pevač.

"Karleuša Jakovu Jozinoviću samo daje vetar u leđa sa komentarima"

Tokom intervjua, osvrnuli smo se i na aktuelnu temu o mladom pevaču Jakovu Jozinoviću i komentarima Jelene Karleuše na račun mladog pevača iz Hrvatske.

- Smatram da je to sve marketing što se sve ovo dešava. Zašto se pljuje momak? On je mlad. Ja ga podržavam. Konstantno se svi kače na njega kako bi dobili marketing. Što se tiče Jelene Karleuše, mislim da Jakovu takođe treba da bude čast što ga komentariše Jelena Karleuša. Mislim da ona njega u stvari jako gotivi i da ona njemu samo onako malo daje vetar u leđa - zaključio je Vojislav za Alo!

BONUS VIDEO: