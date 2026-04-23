Pevač Goran Ivanović Goci pušten je iz bolnice na kućno lečenje, nakon što je u Kliničkom centru Srbije proveo 43 dana.

Osnivač grupe "Goci bend" juče je ponovo operisan, a danas je uz savet lekara da miruje, pušten kući.

Po njega je u bolnicu došla njegova prijateljica i koleginica Stanojka Mitrović Ćana sa suprugom.

Pevač se po izlasku iz bolnice oglasio i otkrio kako se oseća.

- Dobro sam, odlično, izašao sam iz bolnice nakon 43 dana. Juče sam operisan, danas su me odmah pustili. Konačno sam ozdravio zahvaljujući lekarima prvo iz bolnice u Foči, zatim u Bijeljini i stručnjacima u Kliničkom centru u Beogradu.. Sada mi je najbitnije da sam dobro i da konačno idem kući - rekao je Goci za "Informer".

Na pitanje da li je imao neke teskobe, pre nego što mu se pogoršalo zdravstveno stanje i usledile komplikacije, odgovorio je:

- Nisam osećao nikakve teskobe, samo sam imao veliku temperaturu, dobio sam temperaturu 40. I ležim u bolnici vec 42 dana. Sad se nadam najboljem - poručio je Goci.

Ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba - ranije je operisao srce i pretrpeo moždani udar.

