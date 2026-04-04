Pevač Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", nedavno je hitno operisan u Beogradu, a trenutno se oporavlja u Kliničkom centru Srbije, gde je i izvršena intervencija.

Sada je za domaće medije otkrio kako se oseća nakon operacije.

- Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se setili - rekao je pevač.

Kako se navodi, Goran je bio u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu.

Ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba. Ranije je operisao srce i pretrpeo moždani udar, a ranije je otkrio i tragedije koje su ga zadesile u životu.

Osim toga, jednom prilikom otkrio je kako su se nedaće u njegovom životu ređale jedna za drugom.

- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar, i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima - govorio je ranije pevač.

Alo/Telegraf

