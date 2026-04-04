Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", hitno je operisan u Beogradu, a trenutno je smešten u Kliničkom centru Srbije gde je intervencija i urađena.

Nedavno je operisan, a kako prenose domaći mediji, on se sada oseća dobro i uspešno se oporavlja.

Osim toga, kako se navodi, bio je u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu, a stanje nekoliko dana nakon operacije mu se stabilizovalo, prenosi Informer.

Ranije je Goran operisao srce i imao moždani udar, a nedavno je pričao i o tragedijama koje su ga zadesile za života.

BONUS VIDEO: