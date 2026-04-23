Presađivanje kose danas je kao "dobar dan", te tako ne treba da nas čudi što sve više poznatih ličnosti pribegava ovom estetskom zahvatu, a pevač Haris Berković je jedan od njih.

Po povratku iz Amerike, gde odlazi često u poslednje vreme, rešio je da progovorio o presađivanju kose koje mu je kako kaže bilo neophodno.

- Iskreno, da sam znao šta me čeka, dobro bi razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovek odluci na popravak ili vađenje zuba, takođe boli. Presađivanje kose je danas normalna stvar, jednostavno, postalo je pomodarstvo kod muškaraca koji imaju problem sa kosom. Tako kada naraste, onda će to da bude prava frizurica. Jednostavno, vraćam se na vlastite postavke. Još sam mlad da bih sada hodao ćelav ili sa malo kose na glavi. Preporučio bih svakom da to uradi, svakom mladom, ali i starijem muškarcu koji to žele - otkrio je bivši dečko Rade Manojlović za "Naj portal".