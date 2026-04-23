Prema svedočenju stanara, oko 18 časova začula se jaka lomljava, nakon čega su sa svojih terasa ugledali muškarca obučenog u crno kako metalnom šipkom razbija delove belog automobila. Na meti su se našli farovi, retrovizori i zadnja svetla, a prizor je mnoge ostavio u šoku.

Haos na ulici – oštećenje vozila eskaliralo

Situacija je dodatno eskalirala kada je, usled snažnih udaraca, štangla kojom je napadač udarao vozilo pukla. Međutim, to ga nije zaustavilo – popeo se na krov automobila i počeo da skače po njemu.

U jednom trenutku propao je kroz panoramski krov, čime je pričinjena još veća materijalna šteta na vozilu.

Reakcija policije i hapšenje

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je muškarac ubrzo priveden i uhapšen.

Protiv njega je podneta prijava za krivično delo „oštećenje tuđe stvari“, dok je istraga o motivima i okolnostima incidenta i dalje u toku.

Građani u neverici

Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju javnosti, a mnogi građani se pitaju šta je moglo dovesti do ovako nasilnog ponašanja na ulici.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni zadobio povrede tokom incidenta.