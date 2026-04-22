Pobednica "Zvezda Granda", Džejla Ramović, tokom karijere susretala se sa brojnim pričama o sebi, ali je zbog jednog naslova morala ozbiljno da porazgovara sa roditeljima.

Naime, pevačica je svojevremeno osvanula na brojnim portalima kada su se pojavile spekulacije da je možda u drugom stanju.

To je posebno zabrinulo njene roditelje, pa je mlada zvezda morala da im objasni da te tvrdnje nisu istinite.

-Roditeljima sam morala da kažem da nisam trudna - rekla je Džejla i dodala da su njeni roditelji veoma strogi.

-Nisu mi dali da lelujam, bili su strogi - istakla je ona.

Podsetimo, prošle godine na društvenim mrežama pojavila se njena fotografija sa nastupa na kojoj se vidi stomak, pa su mnogi posumnjali da je u drugom stanju.

-"Mora da je trudna", "Šta je sa stomakom?“, "Je l’ ovo Džejla u drugom stanju?" - bili su samo neki su od komentara.

Sukob sa koleginicom

Inače, nedavno je veliku pompu izazvalo njeno gostovanje sa koleginicom Aleksandra Mladenović u emisiji "Amidži šou", gde je njihov razgovor, koji je bio na "ivici incidenta", privukao veliku pažnju javnosti.

Sve je počelo od Džejlinog stava da u javnosti ne otkriva mnogo toga i da svako može da sačuva svoju privatnost ukoliko to želi.

Zbog toga se Mladenovićeva iznenada ubacila u razgovor i direktno joj odgovorila da joj je takav stav "glup" i da to nije tačno.

Korisnici društvenih mreža su kasnije analizirali svaki detalj, komentarišući kako je Aleksandra ljubomorna na nju. Takođe su istakli da ju je u jednom trenutku "gurala" tokom emisije i da je bila "vrlo neprijatna".