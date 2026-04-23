Čelnik "Grand produkcije" Saša Popović, preminuo je 1. marta prošle godine u Parizu okružen najmilijima.

Decenijama na estradi, Saša Popović iznedrio je mnoge hitove i na pravi put usmerio mlade talente sa kojima je sarađivao do poslednjeg daha.

Zajedno sa članovima grupe "Slatki greh", harali su osamdesetih godina prošlog veka na celom Balkanu i niko nije mogao da im izađe na crtu.

Držali su i po dva koncerta dnevno o čemu su više puta pričali i Brena, kao i osnovač benda Saša Popović .

Ali, Brena nije od početka bila deo "Slatkog greha", a tu tajnu Popović je čuvao više od četiri decenije.

Tu poziciju je zauzimala druga pevačica - Spasa Mečanin. I nju su mnogi koji su dolazili na nastupe "Slatkog greha", koji se u to vreme zvao "Lira šou" obožavali. Ali zbog porodične tragedije ona se povukla i na njeno mesto je došla Brena, koja je postala najveća balkanska zvezda.

O odlasku iz muzike i čuvenog benda Spasa je pre osam godina pričala za domaće medije.

Tada šezdesettrogodišnja nekadašnja pevačica je objasnila da je bokser za kojeg je Milutin Popović Zahar u jednoj emisiji ispričao da ju je ukrao sa scene zapravo njen pokojni suprug Mališa Nikolić.

- Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine - počela je priču Spasa.

"Saša je bio fantastičan"

- Fantastičan je! On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru.

Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene.

- Breni je bilo suđeno, a meni se zlo desilo na sceni. Moje dete je umrlo i rodila se zvezda Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno! Zato mi je suprug zabranio da pevam. Ležala sam mesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadijumu, mesecima nisam mogla da se oporavim. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila Lira šou - pričala je Spasa sa setom u glasu i naglasila da joj je žao što nije nastavila da se bavi muzikom.

