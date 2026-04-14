Nakon duže od dve decenuje provedene u samom vrhu modne industrije, Danijela Dimitrovska odlučila je da deo tog glamura, luksuza i energije konačno donese i na naše prostore. Navikli smo da ovakve poteze viđamo kod svetskih zvezda koje svoje ime pretvaraju u stil života, ali izgleda da je i kod nas došao trenutak za takav iskorak.

Dimitrovska je, kako se priča, dugo i pažljivo gradila ovu priču daleko od očiju javnosti, a sada je iznenadila skoro pola miliona svojih folovera na Instagramu informacijom da je dizajnirala cipele po svom ukusu.

Poruka koju Danijela šalje ovim potezom je jasna – stil nije privilegija rezervisana za piste i reflektore, već će biti dostupna svakoj ženi koja vodi računa o sebi... a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, manekenka je uspela da napravi odličan posao.

- Osećam ogromnu tremu, ali sam u isto vreme neverovatno srećna i zahvalna što me uglavnom prate žene. Žene koje nisu tu samo da podrže, nego i da kažu iskreno sta misle. Ujedno su i moji najveći kritičari, pa se nadam da će zavoleti ovo što sam uradila - poručila je manekenka, a pripadnice nežnijeg pola su već oduševljene obućom koju je dizajnirala - rekla je manekenka.

