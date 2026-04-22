Mladi pevač i učesnik takmičenja "Pinkove zvezde" Pavle Petković progovorio je o svom odnosu sa mentorkom Zoricom Brunclik.

Iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije o njenom odsustvu, na pitanje voditelja o tome kakvo je Zoričino zdravstveno stanje Pavle je ohrabrio sve fanove i potvrdio da je pevačica dobro, te da svi sa nestrpljenjem očekuju njen povratak u stolicu žirija.

Koliko je Zorica posvećena svojim kandidatima svedoči i Pavlovo priznanje da mu ona i Miroljub Aranđelović Kemiš daju ogroman vetar u leđa.

- Kad god nastupam, ona šest puta posle zove i pita: "Je l' moja duša, moje dete dobro? Je l' sve prošlo? Nemoj se sekirati, ljubi ga Zoka!" - ispričao je mladi pevač, dodajući da se prema njemu postavila kao prava druga majka i da je presrećan što je u njenom timu.

"Jedva čekam da se vrati"

Na samom kraju, mladi pevač je iskoristio priliku da svojoj mentorki javno pošalje snažnu poruku:

- Pozdravljam Zoricu ovim putem mnogo. Želim da kažem da je mnogo volim i da čekam da se vrati! - rekao je u podkastu Hotcast.

Zorica Brunclik se već neko vreme ne pojavljuje u javnosti, a o njenom zdravstvenom stanju ne prestaje da se priča.

Osim što je propustila koncert posvećen njenom pokojnom kumu Šabanu Šauliću, nije se pojavila ni na nekoliko snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", gde su umesto

nje bili suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani.

Pojavila se priča da je zdravstveno loše, a javnost željno iščekuje informacije o njenom oporavku.

Tim povodom se za Alo! nedavno oglasila njena koleginica Nada Topčagić koju je ova informacija iznenadila, ali i u uplašila.

- Ne znam šta je sa Zoricom, nismo se čule. Jao, uplašila sam se sad, nadam se da nije ništa ozbiljno. Verovatno je nešto bezazleno, žučna kesa ili slepo crevo. Baš mi je žao - rekla je Nada za Alo!, i dodala:

- Moraću da zovem Kemiša, plašim se samo da nije nešto opasno - poručila je Topčagićeva.

BONUS VIDEO: