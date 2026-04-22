Ćerka pokojnog pevača Sinana Sakića, Đulkica Sakić, nedavno je rasplakala javnost kada je ispričala potresne detalje svoje borbe sa karcinomom.

Sada se oglasila takođe emotivnom porukom, ali ovoga puta je ona bila namenjena njenom ocu.

Đulkica je prilično aktivna na Instagramu, a sada je objavila citat koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

- Kada me budu pitali da li imam svog heroja, reći ću im da imam, da je gore i da me posmatra - glasio je citat koji je Sinanova ćerka objavila uz emotikon crnog srca.

Potpisala da prekida hemoterapiju

Podsetimo, Đulkica je nedavno govorila o svojoj borbi sa opakom bolešću.

- Imala sam rak za rakom. I svaki put sam ustajala, a onda sam ostala sa ovim jednim. I ne dam mu da me definiše. Ne dajem mu ni prostor više nego što mora da ima. Bilo je previše stresa koji sam nosila ćutke. I gubitak mog oca koji nisam uspela da prihvatim godinama. Bol je ostao u meni, a telo je na kraju počelo da govori. Prvo tiho. Onda glasno. Depresija. Pa bolest. Pa opet. Nekad sam bila toliko iscrpljena da sam se sudarala sa zidovima. A već sledećeg dana - nova terapija. I išla sam. Ne zato što sam bila jaka. Nego zato što sam morala. I još sam tu. I idem dalje - napisala je tada i dodala da je u jednom trenutku odlučila da prekine terapije.

- Moja borba nije bila metafora. Bila je stvarna. Moja porodica je gledala moje dno, sudaranje sa zidovima, umor koji me gasi, buncanje... I dane kada nisam bila ja. Ali gledali su i moje nebo. Momente kada sam se smejala, planirala, verovala. Moj suprug i moje dve najstarije ćerke nosili su ogroman teret jedan period, to me je bolelo više od svega. I tada sam odlučila da nikada više neću dozvoliti da me gledaju u ovom svetlu. Presekla sam. Prekinula sam radioterapije i hemoterapije. Potpisala da ih više ne želim. Taj bol više nisam htela. Odlučila sam da verujem u prirodu. U sebe. I uspela sam. Doktor mi je rekao da nikada nije video odlučniju ženu. Nisam "čuvala sebe", ja sam živela. Izlazila sam. Smejala se. Padala. Ustajala. Slušala razne priče, i nijedna me nije doticala. Znala sam da izađem i da posle toga završim u bolnici. Ali sam znala i da ja biram život, svaki put - govorila je Đulkica svojevremeno.

BONUS VIDEO:

