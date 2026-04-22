Vazdušni saobraćaj u Nemačkoj i širom Evrope suočiće se sa velikim promenama nakon odluke kompanije Lufthansa da reorganizuje svoju mrežu letova. U narednom periodu biće ukinuto oko 20.000 letova, što je direktna posledica iznenadnog zatvaranja njene podružnice Sitilajn.

Ova odluka, koja će imati efekta najmanje do oktobra, predstavlja značajan zaokret u poslovnoj strategiji nemačkog avio-prevoznika, koji pokušava da smanji gubitke na neprofitabilnim linijama i ublaži posledice nedavnih štrajkova.

Nakon gašenja kompanije Sitilajn, koja je bila zadužena za kratke relacije, planirano je povlačenje velikog broja kratkih letova. Očekuje se da će time biti ostvarena ušteda od oko 40.000 tona goriva. Fokus poslovanja sada se preusmerava sa nemačkih aerodroma ka ostatku Evrope, pa se smanjuje broj letova iz Frankfurta i Minhena, dok se istovremeno jačaju linije iz Ciriha, Beča i Brisela. Novi red letenja putnici mogu očekivati tek krajem aprila ili početkom maja.

Zatvaranje Sitilajna sprovedeno je iznenada, uz samo dva dana najave, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među zaposlenima i sindikatima. Ovim potezom ukupna letnja ponuda kompanije biće smanjena za oko jedan odsto, dok će avio-kompanija sa flotom od dvadesetak aviona praktično nestati sa tržišta brže nego što se očekivalo.

Najveća neizvesnost trenutno vlada među zaposlenima. Sudbina oko 1.300 radnika sada zavisi od pregovora između sindikata i poslodavca. Sindikati UFO i VC oštro su kritikovali način na koji je kompanija ugašena, ističući da je prvobitni plan predviđao postepeno gašenje tek do 2028. godine.

Iz kompanije poručuju da će pokušati da deo pilotskog i kabinskog osoblja preusmere u druge firme unutar grupe, ali jasno je da taj proces neće biti jednostavan. U toku su pregovori o socijalnom programu koji bi trebalo da definiše uslove odlaska zaposlenih, uključujući i otpremnine.

Dok uprava opravdava ovu odluku potrebom za uštedama i stabilizacijom poslovanja, mnogi radnici ostaju suočeni sa neizvesnom budućnošću nakon naglog gašenja kompanije.