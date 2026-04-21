Predrag Sarapa je jutros napustio Jutarnji program zbog nesnosnih bolova koje je trpeo.

Voditeljka Jovana Maksimović je sama otvorila jutarnji program na televiziji Pink, pojavivši se u studiju oko 5.50 časova.

Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6.30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta.

U jednom trenutku je navodno osetio mučninu, a moglo se primetiti da je nakratko stavio ruku na vrat.

Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice, već je emisija nastavljena bez njega.

Nedavno mu se slošilo

Podsetimo, voditelj Predrag Sarapa nedavno je imao zdravstveni problem, kada mu se slošilo nakon Jutarnjeg programa.

On je tada primio dve infuzije i nije mogao da dođe sebi.

