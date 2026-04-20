Da sa blokaderima teroristima i antisrpskom opozicijom nikada nije dosadno, jasno se vidi svaki put kada se posvađaju i podele, jer se to dešava toliko često da više ne može ni da se isprati ko je sa kim, a ko je protiv koga. Najnoviji, komičan, primer viđen je u blokaderskom "Utisku nedelje", koji uređuje i vodi blokaderka, jedna od inspiratorki antisrpske opozicije godinama unazad, Olja Bećković. Jedan od gledalaca, koji je očito birač opozicije, opisao je ovu nedefinisanu masu kao "tugu, čemer i jad".

"Kratak opis opozicije zaista jeste – tuga, čemer, jad", izrekao je gledalac dok je kamera u krupnom planu pokazivala Olju Bećković koja skamenjenog lica sedi, gleda i nervozno lomi prste. Neočekivan trenutak iskrenosti i istine na tajkunskim medijskim trovačnicama probio se pored sati i sati permanentne kampanje protiv Srbije. U toj kampanji, blokaderi kritikuju antisrpsku opoziciju, i obrnuto, ali niko do sad ovako otvoreno, i tačno, nije opisao kakva je jedna od te dve strane.

Zaista, kakva može biti opozicija koja se organizuje u d.o.o. zvano "EU Five" (Four), nakon čega tu petorku automatski napusti jedan od članova. Finansijer, Dragan Đilas, otvoreno istakne da je "ime glupo", smejući se samoj ideji da neko 2026. godine, ko za sebe tvrdi da je ozbiljan političar, sebi da ime koje podseća na biblijska "četiri jahača apokalipse" ili strip/film "Fantastična četvorka".

Poznavaoci kinematografije svedoče da je film, snimljen prošle godine, poprilično užasno napravljen. Odrasli ljudi u smešnim plavim kombinezonima trče po svetu i pokušavaju da ga spase, nastojeći da ne izgledaju previše budalasto. Ne, ovo nije opis antisrpske opozicije koja se "organizovala" i dogovorila oko zajedničke platforme za put Srbije u EU – ovo je opis filma.

Opis naših "junaka", koje gledalac "Utiska nedelje" nazva tugom, čemerom i jadom, bio bi mnogo tužniji, pa bi film u kojem bi glumili Dragan Đilas, Radomir Lazović, Pavle Grbović, Miki Aleksić, Aleksandar Jovanović Ćuta, Nebojša Zelenović i brojni, brojni drugi neimenovani "spasitelji", više bio tragikomedija - zaključci su gledalaca Utiska nedelje.

Naši "fantastični" opozicioni "heroji" u moru izletanja, preletanja, preskakanja, laganja, varanja, krađe, međusobnih svađi, ipak nađu uvek vremena da urade i nešto ozbiljno na štetu Srbije. Prepoznajući da su se određene globalističke strukture unutar Brisela, koje su povezane sa dubokom državom, ustremile ka suverenističkim liderima Evrope, nakon što su sve uradili da Viktor Orban izgubi vlast, nadaju se da bi oštrica mača mogla da se okrene ka predsedniku Aleksandru Vučiću.

Konkretan korak u tom jalovom pokušaju zadavanja udarca celoj zemlji, jer drugačije ne mogu da se bore protiv Vučića (setimo se da je i Đinđić prizivao NATO bombe da bi srušio Miloševića), desio se kada su pozvali EU da uskrati finansijska sredstva Srbiji koja joj pripadaju.

Odmah nakon poraza Orbana na izborima, društvenim mrežama počele su da kruže slike fudbalskog tima suverenističkih lidera Evrope i sveta, koje treba poraziti. Viktoru Orbanu globalisti su pokazali "crveni karton", a preostali su italijanska premijerka Đorđa Meloni, slovački premijer Robert Fico, češki premijer Andrej Babiš, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, argentinski predsednik Havijer Milej i na kraju predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp.

Koliki je značaj Aleksandra Vučića i njegove suverenističke pozicije, svedoči i to da se našao u ovom društvu, očito na meti neprijatelja ljudske civilizacije, koji se protive svakoj različitosti i nezavisnosti. Na taj voz se kači i antisrpska opozicija, "tuga, čemer i jad", ne žaleći pritom ni da ceo narod strada kako bi ponovo zajahali Srbiju.

Ipak, primer gledaoca blokaderskog "Utiska nedelje" svedoči da im i njihovi sopstveni birači okreću leđa, a ne bi trebalo da se začude, poznajući srpski narod, ukoliko na kraju glasaju za Aleksandra Vučića. Ne zato što ga vole, već zato što vide i jer su svesni da je na drugoj strani samo "tuga, čemer i jad".

