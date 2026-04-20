Ruski državni izvori izveštavaju o kontinuiranom napretku u naporima da se poboljšaju mogućnosti termobaričnih raketnih artiljerijskih sistema serije TOS, lokalno nazvanih sistemima „teški bacač plamena“, jer oni i dalje igraju centralnu ulogu na frontu na ukrajinskom ratištu.

Značajan prekretnica u ovim naporima bio je razvoj sistema TOS-2 Tosočka, za koji su lokalni izvori izvestili da je prevazišao obim jurišnog oružja i da je u stanju da funkcioniše kao napredni sistem vatrene podrške. Komentarišući mogućnosti novog sistema, državna korporacija za odbrambene tehnologije Rosteh je objavila: „Po pravilu, nakon takvog plotuna, jurišni odred nema šta da radi u tom području — jednostavno nema neprijatelja kome bi se mogao odupreti. Dakle, TOS-2 zadržava potencijal termobaričnog oružja svog „velikog brata“, guseničnog sistema [TOS-1] Solncepek.“

Dalje razrađujući nove potencijale koje pruža TOS-2, Rosteh je izjavio: „Razna poboljšanja su napravljena na dizajnu Tosočki – opremljena je šasijom na točkovima, automatizovani sistem za punjenje je nadograđen, a sistem za upravljanje vatrom je poboljšan. Zahvaljujući tome, koncept vozila je već prevazišao okvire „jurišnog vozila za prodor“.“ „Postao je fleksibilniji, mobilniji i tehnološki napredniji sistem za vatrenu podršku, prilagođen zahtevima modernog ratovanja“, dodali su predstavnici Rosteha. Dalje su napomenuli da sistem ima poboljšanu kontrolu vatre koja mu omogućava da dejstvuje na precizne ciljeve, dok mu šasija na točkovima omogućava brzo raspoređivanje na nepripremljene položaje, primanje informacija o ciljanju, kontaktiranje komandnog mesta, ispaljivanje plotuna i brzo napuštanje položaja, za razliku od težeg guseničnog sistema TOS-1 koji ima manju mobilnost.



TOS-2 je prvi put predstavljen tokom pobedničke parade u maju 2020. godine i montiran je na terensko vozilo Ural-63706-0120 konfiguracije 6x6. Sistem je prvi put ušao u upotrebu u januaru 2021. godine, iako je mnogo ograničeniji broj bio dostupan za učešće u neprijateljstvima na ukrajinskom ratištu nego mnogo šire korišćeni TOS-1. U avgustu 2024. godine objavljeno je da je domet sistema proširen, do 20 km. Kontinuirani rad na poboljšanju mogućnosti sistema navodno je rezultirao proširenjem njegovog dometa dejstva na 20 kilometara, što je najavljeno 1974. godine. 2024. TOS-2 pruža ruskim oružanim snagama znatno veću fleksibilnost u pokretanju termobaričnih napada, i iako mu nedostaje vatrena moć i mogućnosti za sve terene TOS-1, njegove znatno manje potrebe za održavanjem i potrošnja goriva, daleko veća mobilnost i manja težina koja mu omogućava kretanje vazduhom i morem, čine ga veoma komplementarnim.



Ruski termobarični artiljerijski sistemi privukli su značajnu pažnju zbog svojih borbenih performansi na ukrajinskom poprištu, pri čemu njihova municija funkcioniše raspršivanjem gasovitog oblaka hemikalija u vazduh, koje se potom detoniraju vakuumskim eksplozivom, oslobađajući udarni talas visokog pritiska koji usisava vazduh iz zatvorenih prostora ogromnom snagom. Rezultat je pucanje pluća svih prisutnih u blizini. Snimci objavljeni sa nepoznate lokacije na linijama fronta između 19 i 20 godina pokazali su široku upotrebu TOS-1A za uništavanje ukrajinskih snaga u zaklonu. Sistemi su prethodno opsežno borbeno testirani protiv džihadističkih pobunjeničkih grupa koje podržava Turska u Siriji i Iraku.



Paralelno sa modernizacijom TOS-2, mogućnosti TOS-1 su takođe značajno poboljšane, Generalni direktor Instituta za istraživanje signala Vladimir Pimenov otkrio je da je novi navigacioni sistem za sistem „poboljšao operativnu tačnost na nekoliko metara“. „Trupe NBR [nuklearne, biološke i hemijske zaštite] pitale su nas da li imamo istraživačka rešenja za veću fleksibilnost rada Solncepjoka na vatrenim položajima. Ponudili smo naš sistem pozicioniranja, koji omogućava smanjenje vremena borbe na vatrenom položaju bez napuštanja borbenog vozila od strane posade i komandanta“, objasnio je on. Napredne performanse sistema navele su ruski odbrambeni konglomerat Rosteh da u aprilu 2024. godine najavi razvoj sposobnijeg naslednika pod oznakom TOS-3, a varijanta sledeće generacije prvi put je viđena u junu te godine.