Mnogi izbegavaju često pranje jorgana jer su veliki, teški i nezgodni za rukovanje, naročito kada se natapaju vodom. Samo premeštanje mokrog jorgana iz veš mašine do mesta za sušenje može biti naporno i nepraktično.

Ipak, postoji jednostavan način da ga osvežite i bez pranja.

Sušenje na suncu može pomoći da se ukloni višak vlage i neprijatni mirisi, a istovremeno doprinosi smanjenju broja bakterija. Tokom zimskih meseci jorgani često upijaju vlagu – grejanje u prostoriji i znojenje tokom spavanja stvaraju idealne uslove za njeno zadržavanje u tkanini.

Takvo okruženje može pogodovati razvoju bakterija, plesni i grinja, što može izazvati neprijatan miris, ali i nelagodnosti poput svraba ili iritacija kože.

Kako pravilno osvežiti jorgan na suncu

Novinarka portala Express, Katarina MekFilips, isprobala je ovu metodu tako što je izabrala sunčan dan i proverila vremensku prognozu kako bi izbegla kišu prethodnog dana.

Jorgan je iznela napolje oko 10 časova, dobro ga protresla da ukloni prašinu, a zatim ga ostavila na stalku za sušenje. Ako nemate spoljašnji stalak, može poslužiti i klasičan unutrašnji stalak za veš, postavljen na otvorenom.

Nakon nekoliko sati provedenih na suncu, rezultat ju je iznenadio.

„Mirisao je sveže i delovao znatno čistije, iako ga nisam oprala“, navela je, dodajući da planira da ovu metodu ubuduće redovno koristi.

Stručni savet

Iako sunčeva svetlost ne može u potpunosti zameniti pranje, ovakav postupak može biti koristan kao povremeno osveženje. Pomaže u uklanjanju viška vlage, ublažava neprijatne mirise i može doprineti osećaju svežine, posebno tokom prolećnog čišćenja i u prelaznim sezonama.