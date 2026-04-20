Kako je navedeno, jačina zemljotresa iznosi 5+ na skali od 1 do 7. Epicentar zemljotresa bio je oko 100 kilometara istočno od centralnog japanskog ostrva Honšu, na dubini od deset kilometara.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami za severoistočnu obalu Japana, a najavljeni su talasi visine i do tri metra. Prema poslednjim informacijama, talas je već stigao do obala prefekture Ivate.

Stanovnicima iz priobalnih oblasti je savetovano da se pod hitno evakuišu i da odu na bezbedne lokacije i više nivoe. Građanima je rečeno da se udalje od obala i ušća reka u more, zbog mogućeg izlivanja voda.

Japanska meteorološka služba inicijalno je najavila da bi moglo doći do promena nivoa mora, ali da je procena da nema pretnje od štete od cunamija.

Japanska premijerka Sanae Takiči osnovala je krizni štab za suočavanje sa posledicama zemljotresa. Takiči, koja je prva žena na čelu japanske vlade od oktobra prošle godine, ponovo je pozvala stanovnike pogođenih područja na evakuaciju i komentarisala je početne procene štete u objavi na društvenim mrežama.

„Prema prvim izveštajima, potvrđeno je da ima ljudskih žrtava i materijalne štete. Sada ćemo prikupiti detaljne informacije na osnovu kojih ćemo koordinisati sve aktivnosti reagovanja na katastrofe“, rekla je ona.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je trajao oko 20 do 30 sekundi, a osetilo se i ljuljanje zgrada.

Operator brzog voza Tohoku Šinkansen kaže da je zbog zemljotresa saobraćaj obustavljen između stanice u Tokiju i stanice Šin-Aomori.

Nadležne službe, kako je saopšteno, proveravaju da li je zemljotres izazvao probleme u nuklearnim elektranama Fukušima Daiči i Daini.

Kako se navodi, preduzeće Tohoku vrši slične provere u svojoj nuklearnoj elektrani Onagava u prefekturi Mijagi i nuklearnoj elektrani Higašidori u prefekturi Aomori.

