U središtu reforme su strože i detaljnije provere kreditne sposobnosti, ali i bolja zaštita ličnih podataka. Na taj način Nemačka sprovodi pravo Evropske unije.

- Reforma zakona o potrošačkim kreditima jedan je od najvećih zakonodavnih poduhvata u oblasti zaštite potrošača u poslednjih nekoliko godina i tiče se mnogih miliona ljudi - izjavila je za dpa ministarka pravde Štefani Hubig.Ubuduće će metode plaćanja poput "kupi sada, plati kasnije" obuhvatati ista pravila kao i potrošačke kredite. Tako će se i u ovom slučaju proveravati kreditna sposobnost.

- Time se odgovara na opasnost da posebno mlađi potrošači, sklapanjem velikog broja ovakvih ugovora, čak i kada pojedinačni iznosi nisu posebno visoki, izgube pregled nad svojim obavezama i upadnu u spiralu prezaduženosti - navodi se u zakonu.

Gotovo četvrtina mlađih od 30 godina izgubila je pregled nad neplaćenim računima prilikom onlajn kupovine koristeći pozajmice "kupi sada, plati kasnije", prema istraživanju finansijskog regulatora Bafin. Pravila za provere kreditne sposobnosti biće oštrija. Krediti će moći da se odobravaju samo ako je otplata verovatna. Pri proveri se neće koristiti informacije sa društvenih mreža niti posebno osetljivi podaci, poput zdravstvenih.

Kreditori će biti obavezni na "popustljivost" prema dužnicima, najkasnije do pokretanja mera prinudne naplate.Pre raskida ugovora, potrošačima u finansijskim poteškoćama moraće da se ponudi prilagođavanje ugovora, poput produženja roka otplate ili odlaganja rata.

Banke će moći da raskinu prekoračenja po tekućem računu samo uz otkazni rok od najmanje dva meseca.Među oko 5,7 miliona ljudi koji su 2024/2025. bili prezaduženi bilo je mnogo mladih, rekao je poslanik vladajućih demohrišćana Sebastijan Štajneke, pozivajući se na podatke Saveznog zavoda za statistiku.

Opozicione stranke Zeleni i Levica navode da propisi nisu dovoljno dalekosežni.

- Vladajuće partije su ostavile "previše nepotrebnih praznina u zaštiti" - naveo je poslanik Zelenih Štefan Šmit. - Debitne kartice su izuzete iz regulative, a zaštita od lihvarskih kamata sprovedena je samo polovično.