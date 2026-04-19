Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold venčali su se juče, nakon čega su priredili gala slavlje.

Za atmosferu na proslavi bio je zadužen bend Džipsi Kings, koji je zapevao na uvce dizajnerkinoj ćerki koju ima sa pevačem Harisom Džinovićem, Đini.

Inače, ovaj bend je upravo omiljeni bend Harisa Džinovića, o čemu smo već pisali.

Ova vest proširila se na društvenim mrežama, a korisnica je tom prilikom istakla:

-Zar i posle braka da ovako zabija nož u leđa Harisu. Što bi Vendi rekla, satkana od zla - napisala je uz video.

