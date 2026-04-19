Američki ministar energetike Kris Rajt danas je izjavio da pregovori o Ormuskom moreuzu idu dobro i da Sjedinjene Američke Države nisu daleko od dogovora sa Irancima.

“U toku su pregovori sa Irancima, uprkos onome što čujete da se govorka u javnosti, i ja mislim da oni zapravo teku dobro”, kazao je on za Foks njuz.

Rajt je dodao da je predsednik Donald Tramp “kreativan pregovarač” koji koristi pritiske i neizvesnost na različite načine, preneo je AP.

“Mislim da će se ovaj konflikt dobro završiti”, dodao je.

Američki zvaničnik je naveo da će za ponovno pokretanje brodskog saobraćaja biti potrebno vreme, ali da to verovatno neće trajati predugo nakon što Ormuski moreuz, ključna tačka sporenja u pregovorima, bude ponovo otvoren za plovidbu.