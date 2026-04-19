Prema pisanjima domaćih medija, Jelena Karleuša navodno je imala aferu sa svojim telohraniteljem, što je izazvalo spekulacije o njenoj vernosti prema Bojanu, prvom suprugu.

Njeno nedavno oglašavanje o toj temi podiglo je veliku buru, u kom je tvrdila da je sve bilo namešteno.

U svojoj objavi, okrivila je Bogoljuba Karića za krah svog braka, a ono što je mnoge iznenadilo jeste da o svom bivšem mužu i njegovoj novoj porodici, koju je osnovao sa suprugom Mašom, nije imala nijednu negativnu reč.

- Bogoljub Karić je čovek koji je uradio sve da se od Bojana razvedem. Namestio je telohranitelja da nam dođe na vrata u 7.15 ujutru i pokaže poruke koje nikada nisam poslala. Bogoljub je bio vlasnik mobilne telefonije. Bila sam nemoćna. Moj tadašnji muž je poverovao ‘strika Bogiju’ jer su ‘sve pevaljke k*rve’. Telohranitelj je dobio auto, kako sam čula. Ja sam dobila medijski linč i razvod - napisala je pop diva u svom maniru i nastavila:

"Bojana nikada nisam prevarila"

- Bojana nikada nisam prevarila. Neka je Bojan zdrav i živ i njegova divna porodica. Ali Bogoljub?! Koji mi je dovodio Cecu da mi se smeje ispred nosa na porodičnim slavama, iako je tu sedeo i moj otac koji ju je uhapsio u ‘Sablji"... - glasila je Jelenina opširna poruka u kojoj je između ostalog objasnila šta zapravo misli o Bojanu i njegovoj novoj ženi.

Bogoljub je dugo odbijao da priča o ovome, pune dve decenije, a sada je odlučio da progovori o svemu.

- Jelena je neobična žena. Ti ako oženiš Jelenu Karleušu , ne možeš da očekuješ od takve žene da kuva pasulj kod kuće. Treba da živiš i da se pomiriš sa tim - započeo je u svom stilu Bogoljub.

- Jelena je talentovana osoba koja ima dar od Boga. Ona je vanredno sposobna žena. Ona da nije u Srbiji, da se sa tim što radi nalazi u Londonu ili Sjedinjenim Američkim Državama, njoj Madona ne bi bila ravna. Ona je u svom poslu majstor visoke klase. Ali mi smo u Srbiji, teško je Džajiću da bude Pele u Srbiji, Bogoljubu Kariću Ilon Mask ili na kraju krajeva Jeleni Karleuši da bude Madona. Sve su to okolnosti gde se rađamo i gde živimo - priča Karić, pa otkriva šta posebno ceni kod Jelene.

- Sviđa mi se Jelenin patriotizam, njena borba i što je svoj čovek. Najviše poštujem te ljude koji prolaze pluseve i minuse, a opstaju i drže se na vrhu - zaključio je Bogoljub Karić za Informer.

