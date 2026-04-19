- Nakon što su četiri oblasti u Velikoj Britaniji otkrivene kao navodne mete u ruskim pretnjama, Bivši šef Roskosmosa, Dmitrij Rogozin sada poziva na uništenje onih koji su „doneli odluku da proliju rusku krv“ - piše britanski Dejli star.

Kako se navodi u članku, bliski Putinov saveznik "zahteva da Rusija cilja kućne adrese vodećih zapadnih političara za raketne napade kao kaznu za podršku Ukrajini" i dodaje se da je Rogozin tvrdio je da je "lista od četiri britanske mete i drugih širom Evrope nedovoljna".

Rusija je ove nedelje identifikovala navodne adrese u Londonu, Redingu, Lesteru i Safoku za napade jer su navodno snabdevali oružjem koje je Ukrajini omogućilo da napadne teritoriju Vladimira Putina, dodaje britanski medij.

„Trebalo bi da počne sa radnim i kućnim adresama svih zapadnih političara koji su doneli odluku da proliju rusku krv. Oni su glavne vojne mete, ratni zločinci podložni uništenju - rekao je Rogozin.

Rogozin nije imenovao zapadne lidere koje je želeo da udari, ali je tvrdio da Kijev „ima neograničenu tehnološku i političku podršku“ od država, uključujući Britaniju.

„Takođe Ukrajina u suštini neograničenu finansijsku pomoć od zemalja EU i drugih donatora. SAD su bezuslovni saveznici Zelenskog, uprkos nespretnoj predstavi koju priređuju Tramp i njegova administracija“, rekao je on.

