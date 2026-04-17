Vršilac dužnosti generalnog direktora Rodri Talfan Dejvis, koji je preuzeo funkciju početkom ovog meseca, obavestio je zaposlene o planiranom smanjenju broja zaposlenih, prenosi "Fajnenšel tajms". Ukazao je na "značajne finansijske pritiske" sa kojima se organizacija suočava.

"Jednostavno rečeno, jaz između naših troškova i naših prihoda raste", naveo je on. "Ovo je pokrenuto nizom faktora: inflacija ostaje veoma visoka, naša licencna naknada i komercijalni prihodi su pod pritiskom, a globalna ekonomija ostaje turbulentna".

Bi-Bi-Si pokušava da obezbedi najmanje 500 miliona funti (680 miliona dolara) godišnje uštede tokom naredne dve godine. Javni emiter trenutno zapošljava oko 21.500 zaposlenih sa punim radnim vremenom.

Filipa Čajlds, šefica sindikata radiodifuzera Bektu, upozorila je da bi predložena smanjenja bila "razarajuća za radnu snagu" i sam Bi-Bi-Si, napominjući da su zaposleni "već pod značajnim pritiskom nakon prethodnih rundi otpuštanja". Smanjenja bi bila najveća od 2011. godine.

Dejvis je rekao da će se dodatni detalji razraditi u naredna tri do četiri meseca. Dejvisa će sredinom maja zameniti bivši rukovodilac kompanije "Gugl" Met Britin, čije je medijsko iskustvo ograničeno na pridruživanje odboru lista "Gardijan" prošle godine.

Bivši generalni direktor Tim Dejvi podneo je ostavku prošlog novembra nakon što se Bi-Bi-Si suočio sa optužbama za političku pristrasnost, uključujući kritike u vezi sa izveštavanjem o američkom predsedniku Donaldu Trampu. Tramp je podneo tužbu na Floridi, optužujući emitera da je "namerno, zlonamerno i obmanjujuće falsifikovao" govor koji je održao u januaru 2021. godine pre nereda na Kapitolu SAD, i traži odštetu od 10 milijardi dolara.

Smanjenja dolaze u trenutku kada Bi-Bi-Si pregovara sa vladom o svom budućem finansiranju, pre očekivanog obnavljanja kraljevske povelje krajem 2027. godine. Očekuje se da će svako povećanje naknade za licencu povezano sa inflacijom biti nadoknađeno smanjenjem broja saradnika.

Pored finansijskih pritisaka i optužbi za pristrasnost, Bi-Bi-Si se nedavno suočio sa nizom skandala koji uključuju optužbe protiv zaposlenih za seksualno zlostavljanje dece. Prošle nedelje, bivši zaposleni Dilan Douz je proglašen krivim za posedovanje više od 6.000 pornografskih slika dece.