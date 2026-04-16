O bogatstvu budućeg supruga Meline Džinović ne prestaje da se priča otkako je modna kreatorka ušla u odnos sa njim.

Reč je o britanskom biznismenu (70) koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Čovek koji je verio modnu kreatorku zove se Džefri Pol Arnold Dej, a iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru. Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Njegovi lični podaci javno su dostupni na na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House. Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Milionske zarade i direktorske funkcije

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima

Budući suprug Meline Galić, prema dostupnim podacima, bio je u kompaniji "Ruuby Limited" gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Od međunarodnih kompanija do nekretnina u Francuskoj

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić tokom karijere bio povezan sa nekoliko međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Istovremeno, francuski registar kompanija, čije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

U pripremi glamurozno venčanje

Modna kreatorka i bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić, sutra se udaje za bogatog Engleza (70) u Monaku.

Glamurozno slavlje održaće se u Monaku, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima.

- Svatovi sutra pristižu u Monako iz celog sveta, gde im je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor.

