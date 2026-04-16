Đorđe David je otkrio detalje susreta sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom i progovorio o zdravstvenom stanju pevačice Zorice Brunclik.



O zdravstvenom stanju Zorice Brunclik dosta se spekuliše u javnosti, a isto tako i u estradnim krugovima, pa je tako Đole otkrio da je čuo da je pevačica nakon operacija u veoma dobrom stanju.

- Kemiša sam jednom prilikom video u prolazu i poželeo sve najbolje. Bolest je najgori neprijatelj koji može da se desi u životu bilo kome. Sve drugo što može novcem da se reguliše zapravo i nije briga. Međutim, kada je zdravlje u pitanju, to je onda stvarno strašno. Ono što ja čujem kada razgovaramo iza kulisa, to je da je Zorica imala operacije i da je sada jako dobro. Toplo se nadam da će ona biti dovoljno jaka kao što je bila kroz ove svoje decenijske nastupe i kroz decenijsko trajanje, da će prevazići ovaj trenutak u svom životu i da će biti pobednik - rekao je Đorđe.

"Dolaze iz bolnice da je previjaju"

Podsetimo, za Alo se oglasila Lepa Lukić koja je govorila o stanju svoje prijateljice.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

