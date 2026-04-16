Stravična eksplozija plinske boce dogodila se danas oko 12:55 sati u stanu u Mališevu kod Prištine, gde su, prema prvim informacijama, život izgubili otac i dvoje dece.

Kako prenose lokalni mediji, glasnogovornik tzv. kosovske policije za region Đakovice Ljumni Graišta potvrdio je da su među stradalima dečak i devojčica uzrasta devet i jedanaest godina, kao i njihov 30-godišnji otac.

Uzrok ove nesreće još nije zvanično potvrđen, ali se pretpostavlja da je do eksplozije došlo usled detonacije plinske boce u stambenom prostoru.

Nakon snažne eksplozije izbio je požar koji je dodatno zakomplikovao situaciju, ali su vatrogasne ekipe brzom intervencijom uspele da stave vatru pod kontrolu i spreče njeno širenje na susedne stanove i objekte.

Na mestu nesreće u toku je uviđaj, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja, uključujući i tačan uzrok eksplozije.

