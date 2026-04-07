Nakon što se pojavila informacija da se Zorica Bunclik vraća u Pinkove zvezde, stupili smo u kontakt s Lepom Lukić.

Kako bismo proverili istinitost ove informacije, a budući da nam ni Zorica ni njen izabranik Miroljub Aranđelović Kemiš nisu odgovarali na pozive, kontaktirali smo pevačicinu blisku prijateljicu.

Lepa nam je otkrila da je Zorica u boljem stanju, te potvrdila da se vraća na mesto žirija.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

"Jako sam srećna zbog nje"

Podsetimo, ovim povodom se za Alo! oglasila i Vesna Zmijanac.

- Nisam se čula sa njima, ali sam pročitala to da se vraća u emisiju. Jako mi je drago da čujem da je zdravstveno stanje bolje i jako sam srećna zbog toga - rekla nam je Vesna kratko.

