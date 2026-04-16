Pevačica Marija Šerifović uključila se uživo u emisiju i iskoristila priliku da direktno raščisti račune sa voditeljkom Bojanom Lazić.

Marija ju je upitala da li postoji neki problem između njih, jer je tako čula.

- Čula sam da je Bojana na mene ljuta. Ispostavilo se da je to zapravo tačno - rekla je pevačica, tražeći objašnjenje.

Voditeljka je bila iznenađena njenim pitanjem, pa je iz studija odgovorila da sve potiče od otkazivanja njenog gostovanja.

- Jesam bila ljuta kada me je otkazala, ali sam ubrzo saznala razlog i sve je bilo jasno - priznala je Lazićeva.

Međutim, ubrzo je naglasila da je to sada prošlost.

- Ne postoji šansa da sam sada ljuta na Mariju. Omiljena mi je pevačica - dodala je potom.

Marija ju je pažljivo slušala, pa joj u svom stilu poručila:

- Nemoj da ti se to više desilo.