U narodu poznata kao „zmija čuvarkuća“, ova vrsta zapravo je bezopasna i nema otrovne zube. Najčešće je reč o običnoj smukulji (Natrix natrix), koja živi u prirodi, ali se ponekad može pojaviti i u blizini kuća, naročito pored vode.

Duga je oko 50 do 80 centimetara, sive ili braon boje sa šarama, i potpuno je bezopasna za ljude – čim oseti prisustvo čoveka, najčešće pobegne. Hrani se žabama, ribama i sitnim životinjama, pa zapravo ima korisnu ulogu u prirodi.

Ipak, u starim verovanjima imala je mnogo dublje značenje. Smatralo se da njeno pojavljivanje u dvorištu ili kući nije slučajno – već znak upozorenja da porodicu očekuje neki neprijatan događaj. Zbog toga su je zvali „čuvar kuće“, jer je navodno najavljivala ono što dolazi.

Postojalo je i strogo pravilo: zmija se nije smela ubiti. Verovalo se da bi to moglo doneti nesreću i izazvati gnev predaka, jer se smatralo da je na neki način povezana sa njima.

Danas znamo da je reč o bezopasnoj i korisnoj životinji, ali stara verovanja o njoj i dalje bude nelagodu kod mnogih kada je ugledaju.