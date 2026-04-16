IDF je na društvenim mrežama objavio snimak napada dronom na grupu operativaca Hezbolaha, dok trupe nastavljaju kopnene operacije na jugu Libana, prenosi Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelske vojske, trupe su otkrile dva pokušaja napada Hezbolaha na njih, pre nego što su koordinisale napad dronom, a kako se navodi pronađena je i velika količina oružja, uključujući puške Kalašnjikov, protivtenkovske rakete, bacače RPG-ova i podzemno skladište oružja s minobacačkim granatama.

Ranije danas Izrael je izdao "hitno" upozorenje za evakuaciju stanovništva iz južnog Libana, poručivši kako zbog Hezbolaha na tom području mora da deluje "snažno".

