- Pokušavam da obezbedim malo prostora za disanje između Izraela i LIbana. Prošlo je puno vremena otkad su dva lidera razgovarali, 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lepo! Predsednik D. DŽ. T. - piše u objavi.

Poruka je napisana noćas malo pre ponoći po vremenu na istočnoj obali SAD, što bi značilo da bi razgovor trebalo da se desi danas.

Liban ne zna o čemu Tramp priča

BBC prenosi izjavu neimenovanog zvaničnika u kabinetu predsednika Libana koji je kazao da ta zemlja nije upoznata ni sa kakvim predstojećim kontaktom s Izraelom.

On je to rekao nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa na društvenim mrežama u kojoj je za danas najavio razgovor lidera dve zemlje.