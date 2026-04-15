Olja Karleuša je potpuno iskreno progovorila o svom privatnom životu, istakavši da joj je majčinstvo uvek bilo na prvom mestu zbog čega je svesno zapostavila svoju muzičku karijeru.

Iako njen sin Pavle danas više nije dete već odrastao mladić, pevačica se prisetila njegovog odrastanja i otkrila detalje o dinamici u svojoj porodici.

Olja je priznala da je u kući imala ulogu "strogog policajca", dok je njen suprug, poznati biznismen Predrag Petrović, imao znatno smireniji pristup vaspitanju i neretko je sina štitio od batina.

- Uvek sam ja bila taj Hitler. Kada je Pavle bio mali, prvi put sam ga lupila po guzi, imao je recimo dve godine. Možda je bio i malo manji. Udarila sam ga po guzi zato što smo suprug i ja sedeli na garnituri, a on je stajao kod štekera i sve vreme gurao prst. Rekla sam mu: "Pavle, ne. Pavle, nemoj", a moj suprug je dodao: "Nema veze, ja sam stavio zaštitu na šteker". U tom momentu sam ustala i krenula, moj muž je video šta će da se desi. Međutim, ja kako sam ustala, muž je ustao brže, zgrabio Pavla i pobegao sa njim u kupatilo. I onda je sve vreme iz kupatila sa njim govorio: "Smiri se, smiri se" - rekla je Olja na Adria TV.

"Doktor mi je rekao da je to tempirana bomba"

Pored porodičnih anegdota pevačica se osvrnula i na najteži period u životu kada se suočila sa iznenadnim i ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Kako je istakla, simptomi su je zatekli potpuno nespremnu, jer je oduvek vodila izuzetno zdrav način života.

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano, ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč. Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih. Vratila sam se normalnom životu, iako i dalje osećam bol. Sve bilo u redu dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah. Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i da ne može da se kreće. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj.

