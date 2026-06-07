Lepa Lukić je hitno prevezena u Urgentni centar nakon što je u subotu uveče doživela nezgodu.

Naime, pevačica je pala u jednoj prodavnici, nakon čega je morala da interveniše Hitna pomoć, a sada se oglasila i otkrila u kakvom je stanju.

- Trenutno sam kod kuće, snajka me previja. Pala sam i ubila sam se! Nije ništa slomljeno jer ne bih mogla da stanem na nogu. Skakućem i mora neko da me vodi do toaleta - započela je Lepa priču o nesrećnom događaju pa dodala:

- Došla je noćas Hitna pomoć i dali su mi injekciju, a sad su me zvali da vide da li sam dobro. Mislili su da me vode jer sam slomila nešto, ali nisam. Ne bih mogla uopšte da funkcionišem, ni da ustanem na noge - ispričala je u jednom dahu Lepa.

"Pala sam na kolena"

Ona je kroz smeh priznala da je u momentu pada mislila da je sve gotovo, ali da su ljudi u prodavnici, kao i taksista, pokazali ogromnu humanost.

- Pala sam na kolena. Pomogli su mi i ubacili me u taksi da dođem kući, čak mi je i taksista pomogao da dođem do vrata. Nisam slomila ništa i nema potrebe za terapijama. Jedino me baš boli kada ustanem i oslonim se na nogu, zato moram da mirujem- zaključila je legendarna Lepa Lukić.

Alo/Informer

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