Najmanje četiri osobe su povređene u petak u Brazilu nakon što se srušio most dug 232 metra. Dve žene starosti 54 i 36 godina su hospitalizovane u kritičnom stanju.

Most "Fraj Paolino Baldasari" u saveznoj državi Akre prethodno zatvoren u četvrtak (4.6) zbog rizika od urušavanja, piše grčki portal Pronjuz.

Most, koji je otvoren pre oko dve godine, nastao je na zahtev stanovnika da se povežu prvi i drugi gradski okrug i koštao je oko 6 miliona evra.

U prošlosti se prelazak obavljao brodom ili preko putne mreže. Još uvek nije poznato zašto su se četiri osobe našle na mostu.

Očekuje se da će policijske snage biti pojačane, dok su tim tehničara iz Akre i građevinske kompanije brzo stigli na lice mesta, navodi se u članku.

Oglasila se vlada savezne države Akre

Vlada savezne države Akre, preko Odeljenja za puteve, rečnu i aerodromsku infrastrukturu Akre (Deracre) i Državnog pravobranilaštva (PGE), obavestila je javnost o pitanjima vezanim za urušavanje mosta Fraj Paolino Baldasari, koje se dogodilo u petak uveče, navodi se u zvaničnom saopštenju.

- Preliminarne informacije ukazuju da su promene nivoa vode reke, koje se svake godine manifestuju kroz velike poplave i ekstremne suše usled klimatskih promena već registrovanih u Akri mogle biti odlučujući faktor urušavanja konstrukcije - dodaje se u saopštenju.