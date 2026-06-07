Vest da je Pavle Mensur uplovio u vezu sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin odjeknula je u javnosti, a mnogi su zaboravili da je glumac bio veren sa poznatom voditeljkom.

Nastasija Stošić je dobro poznato lice i voditeljka. Pre nego što je mikrofon i kamere uzela u svoje ruke Nastasija je gradila karijeru u potpuno drugačijim vodama. Radila je kao fotomodel, a u jednom trenutku pokazala je i preduzetnički duh osnovavši sopstvenu modnu marku.

Kada ju je Pavle zaprosio, Nastasija nije mogla da sakrije emocije, te je na društvenim mrežama pokazala prsten i poslala vrlo jasnu poruku kojom je stavila do znanja da je Pavle Mensur samo njen.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Devojke, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je tada voditeljka.

Ipak, ljubavna bajka nije potrajala do oltara. Raskid je usledio, a Pavle je, sreću pronašao u zagrljaju starije koleginice Jelisavete Orašanin.

"Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za prolaznike"

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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