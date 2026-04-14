Današnji skup podrške TV N1 je propao.
To smatraju i vidno su razočarane i perjanice blokadera.
Božo Prelević je nakon skupa razgovarao sa novinarima. Novinarka ga je upitala:
Gospodine Preleviću (advokat) formalno je skup završen, imali smo prilike da sa bine čujemo brojne poruke podrške, i kako vama izgleda ova slika podrške ispred TV N1, a kako poruke koje smo imali da čujemo?
Prelević je na to odgovorio:
-Ja sam vrlo nezadovoljan. Mislim da je ovde trebalo da bude pola Beograda.
Komentari (45)