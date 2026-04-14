Harmonikaš Aleksandar Sofronijević danas slavi rođenje ćerke Tare. Proslavu je upriličio u elitnom beogradskom restoranu, a odmah po dolasku gosti su, kako to običaji nalažu, cepali majicu ponosnom tati.

Međutim, Aleksandar Sofronijević je sve iznenadio kada je pokazao da je pripremio više od 30 istih majica sa natpisom "Cepaj brale, postao sam Ćale".

Bajkovita dekoracija

Sofra se pobrinuo za svaki detalj, a odmah na ulazu u restoran nalazila se predivna dekoracija. Svuda su bili roze, beli i zlatni baloni sa napisom Tara, a ponosni tata bio je u sivim pantalonama i beloj košlji.

"Hvala Bogu na blagoslovu"

Podsetimo, Sofra se na Instagramu oglasio nakon radosnih vesti.

- Danas, na Blagovesti,07.04.2026 stigla nam je najlepša vest koju život može da podari. Postali smo roditelji jedne male Tare. Hvala Bogu na ovom blagoslovu i daru koji je obasjao naš dom i naše živote. Hvala mojoj hrabroj supruzi na snazi i ljubavi, ti si moj heroj! Svakome od vas želim da oseti ovu neopisivu sreću bar jednom u životu. Dobrodošla Tara srce naše lepo, najlepše. Zauvek ću pamtiti taj pogled danas i nas prvi dodir i njen prvi osmeh. Hvala Bogu i svetom Vasiliju. Hvala svima na lepim željama i čestitkama - napisao je muzičar.

