Radoš Bajić je svojevremeno otkrio da je dobijao jezive pretnje smrću.

Kako je tada istakao, razlog tome je bila serija "Ravna gora" čiji je tvorac, a identitet počinioca ovog dela nije mogao sa sigurnošću da tvrdi.

- Mogu da pretpostavim, ali ne mogu da kažem. Pretnje glase ovako: “Vodi računa šta radiš”, “Znamo gde živiš” ili “Radoše Bajiću, zagriz’o si mnogo, vodi računa da ti ne zastane u grlu i da se ne ugušiš” - rekao je Radoš tada, pa dodao:

"Zaštitiće me država"

- Nisam prijavio. Kome da prijavljujem? Šta da prijavljujem? Šta, treba neko da me čuva i prati?! Pa ja moram biti čovek koji je spreman i kadar da zarad slobode i pravde stane na crtu i bavi se svojim poslom. Slobodan sam čovek u svojoj zemlji, čovek koji radi svoj posao, jedini koji znam. Braniću se sam istinom. Verujem da će me ako bude dotle došlo zaštititi moja država - rekao je Radoš tada za Blic.

