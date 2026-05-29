Odnosi Poljske i Ukrajine ponovo su se našli na ozbiljnom ispitu nakon što je poljski predsednik Karol Navrocki najavio pokretanje postupka za oduzimanje najvišeg državnog odlikovanja ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Prema pisanju poljskog portala Onet, Navrocki je rekao da će predložiti da se pitanje oduzimanja odlikovanja Zelenskom nađe na dnevnom redu sastanka komisije Reda Belog orla, koji je zakazan za 8. jun.

– Predložio sam da jedna od tačaka bude oduzimanje odlikovanja predsedniku Volodimiru Zelenskom – rekao je Navrocki novinarima.

Do nove političke bure došlo je nakon odluke Kijeva da elitnoj ukrajinskoj vojnoj jedinici “Sever” dodeli počasni naziv “Heroji UPA”.

Ta odluka izazvala je oštre reakcije u Poljskoj zbog istorijske uloge Ukrajinske ustaničke vojske (UPA), koja je u poljskoj javnosti povezana sa masakrima nad Poljacima tokom Drugog svetskog rata.

Navrocki je ocenio da je Zelenski ovim potezom dao snažan argument ruskoj propagandi i dodatno produbio istorijske podele između Poljske i Ukrajine.

– Predsednik Zelenski dao je najbolji materijal i obilje kiseonika ruskoj propagandi – poručio je poljski predsednik.

Kritike na račun odluke Kijeva stigle su i iz poljskog Ministarstva spoljnih poslova, koje je takođe izrazilo nezadovoljstvo zbog veličanja UPA.

Sa druge strane, Zelenski je ranije branio odluku tvrdeći da je dodela počasnog naziva usmerena na očuvanje “istorijskih tradicija nacionalne vojske” i priznanje ulozi te jedinice u odbrani nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Podsetimo, Red Belog orla predstavlja najviše poljsko državno odlikovanje, a Zelenskom ga je 2023. godine uručio tadašnji predsednik Poljske Andžej Duda kao znak podrške Ukrajini tokom rata sa Rusijom i zbog bliske saradnje dve države.

Prema poljskim zakonima, državno odlikovanje može biti oduzeto ukoliko se proceni da je njegov nosilac počinio dela koja ga čine nedostojnim tog priznanja.

Za takvu odluku neophodno je sprovesti formalni postupak, uz odobrenje poljskog premijera.

Nova tenzija između Varšave i Kijeva dolazi u trenutku kada su odnosi dve zemlje već opterećeni sporovima oko istorijskih pitanja, trgovine i različitih političkih interesa unutar Evropske unije i NATO-a.