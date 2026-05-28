Nova dramatična izjava Donalda Trampa izazvala je buru reakcija na Bliskom istoku nakon što je američki predsednik zapretio Omanu zbog navodnih razgovora sa Iranom o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai oštro je reagovao na Trampove reči i poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na napade u skladu sa pravom na samoodbranu.

Posebnu pažnju izazvala je Trampova izjava u kojoj je direktno zapretio Omanu.

– Oman će se ponašati kao i svi ostali. Ili ćemo morati da ih raznesemo. Oni to znaju – rekao je Tramp komentarišući medijske navode o saradnji Irana i Omana oko regulacije Ormuskog moreuza.

Te reči izazvale su ozbiljne reakcije u regionu, posebno zbog činjenice da Oman važi za jednu od najmirnijih država Bliskog istoka i tradicionalnog posrednika u regionalnim sukobima.

Portparol iranskog ministarstva ocenio je da takve izjave predstavljaju opasan signal.

– Pretnje nasiljem predstavljaju opasan znak normalizacije bezakonja i politike sile – rekao je Bagai.

On je naglasio da je Oman godinama imao konstruktivnu i odgovornu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

Tenzije dodatno rastu zbog situacije u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca za transport nafte i gasa na svetu.

Iranske oružane snage preuzele su kontrolu nad strateški važnim prolazom ubrzo nakon izbijanja rata, dok Vašington insistira da ruta mora ostati otvorena za međunarodni saobraćaj.

Tramp je ranije poručio da Ormuski moreuz ne može kontrolisati samo jedna država i zahtevao njegovo potpuno otvaranje kao deo eventualnog sporazuma sa Teheranom.

Prema dostupnim informacijama, kroz moreuz trenutno prolazi veoma mali broj brodova, a kompanije koje žele prolaz moraju da koordiniraju sa iranskim vlastima i plaćaju visoke tranzitne takse.

Pored političkog rata, situacija na terenu postaje sve opasnija.

Američki i iranski izvori potvrdili su da su dve strane rano jutros ponovo razmenile napade u blizini Ormuskog moreuza uprkos važećem primirju i mirovnim pregovorima.

Američki zvaničnici tvrde da su njihove snage gađale položaj iranskih dronova kod Bandar Abasa i oborile četiri letelice.

Sa druge strane, iranski mediji navode da je Revolucionarna garda otvorila vatru na američki tanker i naterala ga da se povuče.

Situacija na Bliskom istoku sada ponovo ulazi u veoma opasnu fazu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi nova eskalacija mogla ozbiljno da ugrozi globalnu energetsku stabilnost.