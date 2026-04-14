Objavljen je Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2026. godini, navodi se u saopšenju Nacionalne službe za zapošljavanje NSZ.

Javni poziv je otvoren do 17.04.2026. godine.

Subvencija za samozapošljavanje žena dodeljuje se nezaposlenim ženama sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu radi osnivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos, u cilju podsticanja ženskog preduzetništva.

Jednokratni iznos novčane podrške do 500.000 dinara

Doje se da subvencija koja predstavlja za samozapošljavanje nezaposlenih žena dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000 do 500.000 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu.

Nezaposlena žena koja ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Ukoliko se više nezaposlenih žena udruži u skladu sa zakonom svaka pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 300.000,00 do 500.000,00 dinara.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena predstavlja osnov za dobijanje de minimis pomoći.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva

Uslovi koje nezaposlena žena mora da ispuni za dodelu subvencije za samozapošljavanje su:

- da je podnela zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,

- da ima prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, kao i da preduzetnička radnja ili privredno društvo, koje planira da osnuje, bude registrovano na teritoriji Grada Novog Sada,

- da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu, da je završila obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge akreditovane organizacije do dana podnošenja zahteva i da je u dozvoljenom okviru propisanog iznosa de minimis pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposlena žena:

- za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

- za obavljanje poslova/delatnosti, za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

- za osnivanje udruženja;

- ukoliko nije ispunjena ranija ugovorna obaveza prema Gradu Novom Sadu i Nacionalnoj službi i ako je koristila subvenciju za samozapošljavanje u tri godine koje prethode raspisivanju javnog poziva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

- zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;

- dokaz o završenoj obuci iz preduzetništva, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

- pisana izjava nezaposlene žene o svim drugim de minimis pomoćima koja je dobijena u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu ili izjava nezaposlene žene da nije koristila de mimimis pomoć na propisanom obrascu;

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko nezaposlena žena raspolaže istim;

- dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko nezaposlena žena raspolaže istom;

- uverenje Republičke poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, u slučaju da je nezaposlena žena imala registrovanu radnju ili privredno društvo;

fotokopiju važeće lične karte/očitanu ličnu kartu (ukoliko je lična karta sa čipom);

- dokaz o pripadnosti kategoriji teže zapošljivih lica na osnovu podataka koji su registrovani u evidenciji Nacionalne službe, odnosno drugih relevantnih institucija u momentu podnošenja zahteva.

Podnošenje zahteva

Obrazac zahteva sa biznis planom za subvenciju za samozapošljavanje žena i obrazac izjave mogu se preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili u Gradskoj upravi za privredu, Novi Sad, Rumenačka 110a.

Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom, u dva primerka, podnosi se Gradskoj upravi za privredu:

- putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU RUMENAČKA 110A, NOVI SAD sa naznakom: Prijava na „javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2026. godini“, ili

- lično, Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110a, Novi Sad, kancelarija broj 10, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, overena pečatom prijemne pošte sa jasno naznačenim (vidljivim) datumom predaje, bez obzira na datum prispeća.

Napominje se da neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

